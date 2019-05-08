شكرا لقرائتكم خبر عن الأموال سلاح الأندية لمواجهة صراع الأمتار الأخيرة فى البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الأندية أصبحت تلجأ إلى المكافآت ومضاعفتها من أجل حصد البطولات سواء المحلية أو الأفريقية، والبعض الآخر يلجأ أيضا لحرمان لاعبيه من الحصول على المكافأة من أجل استعادة المستوى.

ويرصد الخليج 365 أبرز قرارات الأندية التى توضح تحكم الفلوس فى إغراءات اللاعبين من أجل عيون البطولات فى التقرير التالى:

يصرف نادى الزمالك خلال الساعات المقبلة، مكافأة الصعود لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، وقدرها 100 ألف جنيه لكل لاعب، بعد تخطى الفريق عقبة النجم الساحلى التونسى فى دور نصف النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، ومن المنتظر أن يصرف لاعبو الزمالك المكافآت فى الوقت الحالى لتحفيزهم قبل مواجهة وادى دجلة، المقرر إقامتها الخميس المقبل، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

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كما قرر النادى الأهلى مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين فى المباراة الواحدة، حيث أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى لاعبى فريقه برفع مكافأة الفوز كل مباراة 13 مرة، لتصبح 40 ألف جنيه فى المباراة الواحدة بدلاً من 3 آلاف و300 جنيه كما تنص اللائحة الحمراء، حيث جاء ذلك غضب اللاعبين من خصم 10% من قيمة عقودهم على خلفية توديع بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور الثمانية أمام صن داونز الجنوب أفريقى، بعد الخسارة بمجموع مباراتى الذهاب والإياب 5-1.

بينما قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى صرف مكافأة إجادة للاعبيه بعد تخطى الإسماعيلى فى الدور نصف النهائى لكأس مصر.

فيما رفض محمد فرج عامر رئيس سموحة صرف مكافأة التعادل للاعبيه بعد التعادل أمام الجونة فى الأسبوع الأخير للدورى الـ31، خاصة أن الفريق لايزال فى موقف صعب بجدول الدورى، وأن اللائحة الجديدة لا يوجد بها مكافآت حالة التعادل داخل الأرض.