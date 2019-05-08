"هيما" ينتظم فى مران الزمالك استعدادا لدجلة بعد جراحة نجله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك فى المران المسائى لفريقه اليوم، بشكل طبيعى بعدما تواجده طوال اليوم برفقة نجله ياسين الذى خضع لعملية جراحية لإزالة اللوز واللحمية بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين. وحرص محمد إبراهيم على التواجد بجوار نجله حتى تحسنت حالته ومن المقرر أن يختتم مع الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة وادى دجلة فى المباراة المقرر لها غدًا الخميس والمؤجلة من الجولة 29 لمسابقة الدورى الممتاز.

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