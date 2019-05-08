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شكرا لقرائتكم خبر عن على كل شكل ولون.. فانوس محمد صلاح ضيف دائم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يختلف أحد على الشعبية التى يمتلكها محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى ليفربول، بين جمهور كرة القدم أو غيرها، لذلك حرص العاملون بكل المجالات على تواجد محمد صلاح فى أى صغيرة وكبيرة، حتى ولو بصورة له، فقد ظهر الفرعون فى المناهج الدراسية، وبعض أنواع المأكولات، والحلوى الخاصة بالأطفال، حتى وصل إلى فوانيس رمضان.
ورغم أن فانوس محمد صلاح انتشر خلال الأعوام الماضية، لكنه مازال يسيطر على حركة البيع والشراء فى ظل تنوع الأشكال والألوان لفانوس الفرعون الصغير، سواء خشبيا، أو بلاستيكيا أو من المعدن.
وكأن الفانوس ارتبط بصاحبه، حيث إن محمد صلاح هو اللاعب المفضل لدى الجمهور، وغيابه عن أى مباراة يخلق حالة من الخوف والترقب لنتيجة أى لقاء.
وتأهل محمد صلاح إلى نهائى دورى أبطال اوروبا للمرة الثانية على التوالى، الذى سيُقام فى ملعب "واندا ميتروبوليتانو" فى الأول من يونيو المقبل.
فانوس محمد صلاح
صلاح على الفانوس الخشبى
صلاح على الفانوس
فانوس صلاح
فانوس صلاح
فانوس صلاح
فوانيس صلاح
صلاح على الفانوس
صلاح على الفوانيس
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