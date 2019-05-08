شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسوق سموحة حسام حسن للتغلب على الأزمة المالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة فى تسويق حسام حسن مهاجم الفريق وهدافه عن طريق كتابة العديد من البوستات على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به " الفيسبوك "لزيادة سعر اللاعب، والترويج له بالشكل اللائق، وهو ما يهدف إليه عامر الذى يجيد تلك الطريقة والتى أتت بثمارها كثيرا خلال الأعوام الماضية .

فرج عامر يهدف من وراء ذلك دخول أندية القمة فى مفاوضات مع حسام حسن من أجل الظفر بجهوده وهو ما سيؤدى لرفع القيمة التسويقية للاعب كثيرا ، وهو ما سيعود بالنفع على النادى عند رحيل اللاعب .

ويحاول رئيس نادى سموحه استثمار حسام حسن وبيعه لأحد ناديي القمة فى ظل معرفته بوجود نقص حاد فى مركز رأس الحربة الذى يعانى منه القطبان كثيرا ، فهل يستطيع سموحه التغلب على الأزمة المالية التى تطارده فى الوقت الحالى عن طريق بيع نجمه حسام حسن .

Advertisements