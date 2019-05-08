شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسوق سموحة حسام حسن للتغلب على الأزمة المالية؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة فى تسويق حسام حسن مهاجم الفريق وهدافه عن طريق كتابة العديد من البوستات على موقع التواصل الاجتماعى الخاص به " الفيسبوك "لزيادة سعر اللاعب، والترويج له بالشكل اللائق، وهو ما يهدف إليه عامر الذى يجيد تلك الطريقة والتى أتت بثمارها كثيرا خلال الأعوام الماضية .
فرج عامر يهدف من وراء ذلك دخول أندية القمة فى مفاوضات مع حسام حسن من أجل الظفر بجهوده وهو ما سيؤدى لرفع القيمة التسويقية للاعب كثيرا ، وهو ما سيعود بالنفع على النادى عند رحيل اللاعب .
ويحاول رئيس نادى سموحه استثمار حسام حسن وبيعه لأحد ناديي القمة فى ظل معرفته بوجود نقص حاد فى مركز رأس الحربة الذى يعانى منه القطبان كثيرا ، فهل يستطيع سموحه التغلب على الأزمة المالية التى تطارده فى الوقت الحالى عن طريق بيع نجمه حسام حسن .
كانت هذه تفاصيل خبر هل يسوق سموحة حسام حسن للتغلب على الأزمة المالية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.