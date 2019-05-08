سويلم وعضو الجبلاية يتوجهان للسعودية غداً لأداء مناسك العمرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر فجر غد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة ومحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الجبلاية إلى السعودية غداً لأداء مناسك العمرة. ومن المقرر أن يعود الثنائى ثروت سويلم وأبو الوفا إلى القاهرة يوم 16 مايو الجارى. ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا بداية الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الخاصة ببطولة الدورى وكأس مصر إلى جانب استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

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