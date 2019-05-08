شكرا لقرائتكم خبر عن لطشة شلتوت.. واحد عايز يجدد .. أو مايجددش.. إيه بقى؟! والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من غرائب وطرائف الكرة المصرية المستمرة حتى الآن.. أن يكون الحديث أو مجرد الكلام عن تجديد لاعب.. وما أدراك معنى كلمة تجديد؟!

أولًا.. تجديد معناه فى مختار الصحاح وسعيد الصحاح.. وحسنين الصحاح.. أن هناك شيئا انتهى.. ولابد من تجديده.. ماشى ؟!

طيب.. أى لاعب محترف انتهى عقده.. مطلوب يعمل إيه ؟!

هل.. يصمت ويظل ساكتًا!

هل.. يضع يده على أيًا من خديه منتظرًا كلمه النادى.. أو بدقة المدير المحترف للنادى؟

هل.. أذا اللاعب لم يعد قادرًا على العطاء سيقوم ناديه بالتجديد له.. أو سيجد عرضًا من ناد آخر؟!

فى كل بلاد العالم التى تشبه مصر 100%.. ينتهى العقد.. وبالتالى فى مواعيد محدده يشار لها بـ القيد الصيفى.. والقيد الشتوى يتم عقد الاتفاقات للانتقالات، أو التجديد للبقاء مع النادى.. ولا يوجد أى شىء آخر ؟!

فى نفس بلاد العالم دى.. يطلب اللاعب زياده.. أو يرضى بنفسى الشروط ؟!

طبعًا عادى جدًا.. فهذا هو قانون "العرض والطلب " !

إذا كان النادى يرى ضرورة استمرار نجمه أو حتى لعبه وهناك حاجة لبقائه.. تصبح الحسبة المالية فى الطريق للزيادة ؟!

أظن.. وكذا حضراتكم أن نفس قانون العرض والطلب سيفرض نفسه، يعنى إذا كان اللاعب لا يستحق مستواه دفع زيادة، فلن يدفعها النادى !

أعتقد أننا نضيع وقت فى أشياء ثابتة. صح ؟!

فى مصر فقط.. ممنوع الكلام عن التجديد، لا من قريب أو بعيد !

Advertisements

فى مصر فقط أيضًا.. لابد أن يكون كلام النادى هو الأولى بالفهم، وإلا نراجع رأى المسئول ؟!

حتى اللاعب هو الآخر.. يشكو للصحافة، لكنه يرفعه أن يكون الحوار على لسانه.. أى والله كده ؟!

طيب.. حضرتك نتعرف إزاى ؟

هل.. نخرج لرواد الإعلام بكل فروعه بدء من الصحافه الورقية.. بدون ذكر أى كلام عن تجديد عقد هنا وآخر هناك ؟!

هل إذا طرحرنا أن عقدًا أنتهى.. غلط ؟

هل.. إذا أكدنا أن لاعبًا طلب زيادة خطأ؟

إيه بقى يا أهل الكورة ؟!

قولوا.. أى حاجة !

فى مصر فقط.. لا يمكن إلا أن يكون كل شىء على ما يرام ؟!

فى مصر فقط.. بعد أن يظهر ما تم السكوت عنه.. يكون الرد: "تلك أسرارنا.. ولم يكن علينا الكلام عنها "!

على فكرة.. ده كلام مهم.. أوكى !

لكن هناك حق فى المعرفه يمكن تنظيمه بخروج المعلومة الكتومة ؟!

بلاها كل ده.. إيه رأيكم وانتم تخفون أسراركم فى شخص عمله الصحفى جعله يحاول الحصول على المعلومة ونجح ؟!

هل مطلوب منه بلعها وهضمها أم يشوف شغله، علشان ده شغله.. وإيه قلتوا إيه ؟!