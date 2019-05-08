يلا شوت beIN: مشاهدة مباراة توتنهام واياكس بث مباشر كورة ستار Kora 7Sry بث مباشر مباراة توتنهام...

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وتحدث المدير الفني للفريق الهولندي مؤكدا على أن اسلوب لعب توتنهام يختلف كليا عن اليوفي أو الريال، وهو ما دفع لاعبيه للاندفاع بالسرعات في مباراة الذهاب وأنه سعيد بما قد حققه.