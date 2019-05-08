توتنهام واياكس اليوم ..ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للقاء وموعد وتشكيلة توتنهام واياكس المرتقبة...

لن تتمكن من مشاهدة مباراة توتنهام وأياكس اليوم بالتعليق العربي سوى عبر قناة Bein sport hd 1، ولكن هناك العديد من الخيارات والقنوات المفتوحة الناقلة لمباراة توتنهام واياكس على الأقمار الأوروبية سنضع لكم تردداتها من خلال هذا المقال، والذي سنخصصه للتعرف على توقيت وموعد لقاء اياكس وتوتنهام والتشكيلة الرسمية لكلاهما.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة اياكس وتوتنهام

يمكن ضبط ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة توتنهام واياكس امستردام من خلال أطباق الأستقبال لديكم عبر الترددات بالأسفل.

القناة التردد القمر معدل الترميز CBC Sport HD 11135 h AzerSpace 1 46.0°E 27500 Idmen TV 11175 h AzerSpace 46°E 27500 ARENA SPORT 11512 v Eutelsat 30000 RTS 10971 h Hot Bird 13 29700 IRIB Varzich 11881 h Badr-4/5/6/7 27500

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موعد مباراة اياكس وتوتنهام

تبدأ مباراة اياكس وتوتنهام في الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب يوهان كرويف ارينا، الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيلة توتنهام أمام اياكس

هوجو لويس لحراسة المرمى، وفي الدفاع الرباعي داني روز، فيرتوجين، كيران ترييبر، وانياما، وفي الوسط اريكسن، سيسوكو، ديلي ألي، وفي الهجوم مورا وهيونخ مين سو.

تشكيلة اياكس ضد توتنهام

لحراسة المرمى أندري أونانا، وفي الدفاع داني بليند، ماتياس دي ليخت، نيوكلاس، جويل، وفي الوسط فرينكي دي يونج، لاس شون، دوني فان بيك، وفي الهجوم زياش، نيريس، تاديتش.