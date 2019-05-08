ليفربول إيكو: صلاح سيعود أمام وولفرهامبتون.. وفيرمينو قد يشارك في نهائي أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن فريق ليفربول سيستعيد خدمات جناحه الدولي المصري محمد صلاح أمام وولفرمهامبتون في المباراة المقرر لها الأحد المقبل ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة المقربة من فريق ليفربول، أن صلاح سيعود مرة أخرى لصفوف الريدز بعدما غاب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام برشلونة بداعي الإصابة.

وكان صلاح تعرض للإصابة في الرأس خلال مباراة نيوكاسل في الجولة السابقة بالدوري الإنجليزي، ليغيب المصري الدولي عن تأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز برباعية نظيفة على الفريق الكتالوني.

وانتقلت الصحيفة للحديث عن ثنائي الفريق المصاب البرازيلي روبرتو فيرمينو والظهير الأسكتلندي روبرتسون حول إمكانية الاستعانة بهما في مواجهة الولفز المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن فيرمينو سيواصل غيابه إلا أنه قد يظهر في نهائي دوري الأبطال بينما يسعى الجهاز الطبي للريدز لتجهيز روبرتسون لمباراة الأحد بعدما تعرض للإصابة أمام برشلونة ليخرج على إثرها ويشارك بدلا منه فينالدوم.

وكان فيرمينو غاب عن آخر ثلاث مباريات لليفربول أمام هيدرسفيلد ونيوكاسل بالدوري بجانب مباراة الإياب أمام برشلونة إلا أنه شارك لدقائق في موقعة الذهاب.

ويستعد ليفربول لخوض مباراته الأخيرة في الدوري عندما يواجه فريق وولفرهامبتون يوم الأحد المقبل في مباراة من المقرر أن تقام على أرضية ملعب "الآنفيلد".

وستكون آخر مباريات ليفربول في الموسم الحالي في الأول من يونيو عندما يخوض الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا حيث ينتظر الفائز من مواجهة أياكس الهولندي وتوتنهام هوتسبيرز الإنجليزي والمقرر لها مساء اليوم.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.