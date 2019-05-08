تقرير: أخبار جيدة لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:
تناولت تقارير في الصحافة المغربية، أن الجهاز الطبي في نادي نهضة بركان، قد يستعيد خدمات ثلاثة لاعبين قبل نهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام الزمالك الشهر الجاري.
ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نهضة بركان يوم 19 مايو في المغرب قبل المباراة الثانية في مصر يوم 26 مايو بنهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وحسبما أفاد موقع Le360 المغربي فإن الجهاز الطبي يعمل من أجل تجهيز الثلاثي محمد عزيز والذي تعرض لإصابة في الفخذ في مباريات البطولة المحلية ليغيب عن صفوف البرتقالي في نصف نهائي البطولة أمام الصفاقسي التونسي.
كما يأمل الجهاز الطبي في تجهيز اللاعب عبد الصمد المباركي وكذا الحال مع البوركينابي آلان تراوري.
وحسم الزمالك بطاقة التأهل إلى النهائي على حساب النجم الساحلي بعد الفوز ذهابًا في برج العرب بهدف دون رد والتعادل السلبي في سوسة الأحد الماضي.
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