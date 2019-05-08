7 أوراق قد تمنح جروس الحل الأمثل لتجنب ضغط الـ11 يومًا قبل نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يعيش الزمالك حالة من الترقب فالفريق الأبيض بقيادة مدربه السويسري استطاع أن يتأهل لنهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء ليضرب موعدًا مع فريق نهضة البركان المغربي.

ورغم أن مباراة الذهاب أمام بطل المغرب ستقام بعد 11 يومًا أي في التاسع عشر من الشهر الحالي إلا أن الزمالك سيكون أمام اختبار صعب قبل موقعة الذهاب من خلال خوض 3 مباريات في المسابقة المحلية بداية من مباراة وادي دجلة والمقرر لها غدًا ثم الداخلية والإنتاج في 12 و15 من الشهر الجاري.

مصدر من داخل نادي الزمالك كشف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إدارة القلعة البيضاء لديها نية حول إلغاء مباراة الإنتاج الحربي للاستعداد جيدًا لمباراة النهضة لكن سيكون على جروس اتباع سياسية التدوير تجنبًا لعامل الإرهاق وهذا ما سعيطي الفرصة لعدد من اللاعبين للظهور في الفترة المقبلة.

- محمد عبد السلام

يبحث محمد عبد السلام عن الظهور خلال الفترة المقبلة لتدعيم الجانب الدفاعي في ظل اعتماد جروس على الثنائي محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" بصورة مستمرة سواء في المباريات المحلية أو القارية.

عبد السلام القادم من صفوف بتروجيت في الصيف الماضي شارك في تسع مباريات فقط حيث كان آخر ظهور له في مباراة الإسماعيلي والمؤجلة من الأسبوع العاشر.

- بهاء مجدي

من المحتمل أن يستبعد جروس ظهير الفريق الأيسر عبد الله جمعة نظرًا لضغط المباريات التي تعرض لها سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

استبعاد جمعة قبل مباراة نهضة البركان قد يتيح الفرصة لبهاء مجدي الباحث عن المشاركة بصورة مستمرة منذ قدومه من صفوف الإسماعيلي حيث لم يشارك صاحب الـ30 عامًا سوى في 11 مباراة محلية كان آخرها لقاء الإسماعيلي.

- محمد حسن

يبحث محمد حسن لاعب وسط فريق الزمالك عن الظهور خلال المباريات الثلاث المقبلة حيث لم يشارك سوى دقائق منذ انتقاله من صفوف وادي دجلة في الصيف الماضي.

صاحب الـ25 عامًا قد تتيح له الفرصة في الفترة المقبلة لقيادة خط الوسط في ظل اعتماد جروس الفترة الماضية على الثنائي طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومن قبله التونسي الدولي فرجاني ساسي والذي تعرض للإصابة أمام حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية.

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- أيمن حفني

قد يُجري جروس تغييرات على المستوى الهجومي في ظل اعتماده مؤخرًا على الرباعي يوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد مصطفى "زيزو".

حفني البالغ من العمر 33 عامًا لم يشارك بصورة منتظمة منذ تعيين جروس حيث خاض 6 مباريات في بطولة الدوري أحرز خلالها هدفًا واحدًا كان في شباك فريق النجوم في لقاء ضمن الجولة 21.

- محمد عنتر

ورقة هجومية أخرى تبحث عن الظهور وهو محمد عنتر حيث لم يشارك الأخير منذ تعيين جروس سوى 8 مباريات في بطولة الدوري أحرز خلالها هدفًا واحدًا كان في شباك فريق الاتحاد السكندري في مباراة جاءت ضمن الأسبوع الثاني.

وكان آخر ظهور لصاحب الـ26 عامًا عندما شارك لدقائق في مباراة بيراميدز والتي انتهت بخسارة الزمالك بهدف دون مقابل في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ26.

- حميد أحداد

رغم دخول المغربي الشاب حميد أحداد ضمن حسابات جروس إلا أن مهاجم الزمالك ابتعد مؤخرًا عن المشاركة نظرًا للإصابة التي لحقت به.

وبعد عودة صاحب الـ24 عامًا من الإصابة أصبح يبحث عن الظهور مجددًا بعدما شارك في تسع مباريات محلية منذ انتقاله من فرق الدفاع الحسني الجديدي المغربي في الصيف الماضي.

ويتميز أحداد بالقدرة على المشاركة في أكثر من مركز هجومي مما سيمنح جروس الحرية عند إشراكه حيث يلعب المغربي الشاب في مركز المهاجم الصريح بجانب مركز الجناح الأيسر.

- عماد السيد

سيعيد كريستيان جروس النظر مجددًا في مركز حراسة المرمى نظرًا لغياب حارس الفريق الأساسي عن موقعة الذهاب بسبب طرده في مباراة النجم الساحلي الأخيرة.

وستكون الفرصة مناسبة للحارس البديل عماد السيد من أجل تجهيزه بالطريقة المناسبة للظهور جيدًا في مباراة النهضة حيث لم يشارك صاحب الـ33 عامًا سوى في خمس مباريات محلية (4 مباريات بالدوري + مباراة بكأس مصر) وكان آخر ظهور له في مباراة مصر المقاصة والتي جاءت ضمن الأسبوع الـ20.