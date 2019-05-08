“فيفا” يمنع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الأربعاء أنه أيّد عقوبة منع تشيلسي من التعاقد مع لاعبين جدد لمدة عام واحد، لكن سيكون بوسع النادي اللندني قيد ناشئين تحت 16 عاماً خلال تلك الفترة.

وكان تشيلسي عوقب، إلى جانب حظر القيد، بغرامة 600 ألف فرنك سويسري (حوالي 590 ألف دولار) في فبراير (شباط) الماضي في قضية تتعلق بمخالفة لوائح الانتقالات الدولية للاعبين الناشئين أقل من 18 عاماً.

وقال “فيفا” في بيان “لجنة الاستئناف قررت الموافقة بشكل جزئي على طعن تشيلسي ضد قرار لجنة الانضباط بمعاقبة النادي ومنعه من التعاقد مع لاعبين على المستوى المحلي والمستوى الدولي لفترتي انتقالات متتاليتين.

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“ستسري العقوبة على النادي كله، باستثناء فرق السيدات وكرة الصالات، ولا تمنع النادي من بيع اللاعبين”.

لكن لجنة الاستئناف قالت إنه “سيكون بوسع النادي التعاقد مع لاعبين تحت 16 عاماً بداعي أن حظر قيد أي لاعب في أي سن “لن يكون مناسبا للمخالفة المرتكبة”.

وستكون الخطوة المقبلة لتشيلسي هي اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية لمحاولة تجميد أو إلغاء العقوبة.