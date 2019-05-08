الاتحاد الألماني يغرم بروسيا دورتموند بسبب ريوس

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن تغريم بروسيا دورتموند مبلغ عشرة ألاف يورو(11200 دولار أمريكي)، بسبب تواجد اللاعب الموقوف ماركو ريوس بالقرب من أرضية الملعب، خلال مباراة فريقه في الدوري الألماني لكرة القدم أمام فيردر بريمن الأسبوع الماضي.
وجلس ريوس على المدرجات خلف مقاعد بدلاء فريقه مباشرة، خلال تعادل دورتموند السبت الماضي 2-2 مع بريمن.
وتنص قواعد اتحاد الكرة الألماني، على عدم إمكانية تواجد اللاعبين الموقوفين بالقرب من الملعب، حيث كان ريوس تعرض للطرد في المباراة التي شهدت هزيمة فريقه 2-4 أمام شالكه.
ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني برصيد 70 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر بايرن ميونخ.
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