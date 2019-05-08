قائد ومدافع الإسماعيلي على أعتاب النادي الأهلي

اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان قرارا نهائيا بعرض المدافع محمود متولي للبيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وجاء القرار بأن يتم الاستغناء عن خدمات اللاعب في ظل رغبة أكثر من نادي في الحصول على خدماته للحصول على مقابل مادي كبير، على رأسهم النادي الأهلي الذي يسعى لتدعيم خط دفاعه في الميركاتو المقبل. ومن المنتظر أن يتم دراسة كل العروض التي ستصل إلي اللاعب مع نهاية الموسم الكروي الحالي. وكان اللاعب قد رفض من قبل تجديد تعاقده مع الفريق، رغم عرضهم التجديد له مقابل 7 مليون جنيه سنويا.

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