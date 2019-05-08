رينارد مدرب المغرب يقترب من بيراميدز مع بداية الموسم الجديد

بات الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، على بعد خطوات من تولي مهمة نادي بيراميدز خلفاً للأرجنيتني رامون دياز، بعد انتهاء منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر.

وكشفت تقارير صحفية مغربية، أن رينارد دخل في محادثات فعليه مع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، لتولي مهمة الفريق، مع بداية الموسم الجديد بالدوري الممتاز، رغم النتائج الجيدة التي يقدمها دياز مع الفريق منذ قدومه.

وأشارت التقارير المغربية، إلى أن رينارد سيأتي مصر، مع بداية منافسات كأس أمم أفريقيا، المقرر لها يونيو المقبل، لقيادة المغرب خلال البطولة، ولكنه لن يغادر مرة أخرى، باعتباره سينهي مسيرته مع أسود الأطلسي، من أجل بدء محطة جديدة رفقة بيراميدز.