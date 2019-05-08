ننشر خطة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، على الطريقة التي سيخوض بها الفريق مواجهة وادى دجلة غدا الخميس. ووجه جروس تعليمات للاعبي الفريق الابيض، بضرورة استغلال عامل السرعة والابتعاد عن الاحتفاظ الزائد بالكرة، لاستغلال البطئ الدفاعي للاعبي دجلة وعدم الارتداد السريع للمنطقة الخلفية . كما طلب جروس من اللاعبين، استعمال سلاح التسديدات، من أجل هز شباك حارس الفريق الدجلاوى. ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره وادى دجلة غدا الخميس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 29 من منافسات الدورى. ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 60 نقطة، بينما يأتى الأهلى فى المركز الأول، برصيد 67 نقطة فيما جاء بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 65 نقطة

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