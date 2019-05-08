انقسام في مانشستر يونايتد بسبب بول بوجبا

أكدت تقارير صحفية بريطانية، على وجود انقسام داخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حول مصير اللاعب الفرنسي بول بوجبا سواء بالرحيل أو الاستمرار ضمن صفوف الشياطين الحمر.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية أن إد وودوارد، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد يرفض فكرة رحيل بوجبا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،

خاصة أنه كان سبق ورفض التخلي عن اللاعب في الموسم الماضي، أثناء توتر العلاقة بين الفرنسي وجوزيه مورينيو المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

وأوضحت أن النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لمانشستر لا يمانع التخلي عن بوجبا، خاصة

مع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه الفريق نظير بيع اللاعب، مما يعطي الشياطين الحمر فرصة لإبرام عدد من الصفقات المميزة في الموسم المقبل.

يذكر أن العديد من الأنباء ترددت عن رغبة ريال مدريد ومديره الفني زين الدين زيدان، في التعاقد مع بول بوجبا، من أجل دعم صفوف الملكي الموسم المقبل، لاستعادة البطولات التي غابت عن الفريق هذا الموسم.