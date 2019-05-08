الكانوي والكاياك ينتظر المدرب الأجنبي استعدادًا لطوكيو 2020

اعلن المستشار محمد السكري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكانوي والكياك عن موافقة مجلس إدارة الاتحاد علي استقدام مدرب أجنبي لقيادة المنتخب الأول خلال الفترة القادمة للاستعداد لأوليمبياد ٢٠٢٠.

وقال السكري إن قرار استقدام مدرب أجنبي جاء نظرا للتطور السريع في مستوي اللاعبين بعد الحصول علي العديد من الميداليات بالبطولات العربية والأفريقية ومصر الدولية

التي أقيمت نهاية العام الماضي وظهور مصر مستوي مرتفع، رغم حداثة الاتحاد، وهو ما دفعنا إلي الاستعانة بخبرات دولية خلال الفترة القادمة.

وكشف السكري أنه تم دراسة العديد من السير الذاتية لمدربين أجانب الذين لهم خبرات و إنجازات عديدة، وتم الاستقرار علي

مدرب مجري.

وأتم بأن إجراءات التعاقد رسميا متوقفة على رد وزارة الشباب والرياضة بالموافقة بعد موافقة اللجنة الأولمبية متمنيا أن تصل موافقة وزير الرياضة سريعا لبدء الأجراءات و المساهمه في تأهيل اللاعبين المشاركين في طوكيو ٢٠٢٠.

ويستعد المنتخب حاليا للمشاركة في بطولات العالم بمرحلتيها الأولي والتي تقام في بولندا خلال الفترة من ٢٠ - ٢٧ مايو الجاري، والثانية التي تقام بألمانيا خلال الفترة من ٢٨ مايو إلي ٣ يونيو المقبل.