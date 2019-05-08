رينارد يقترب من تولي تدريب بيراميدز

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن الفرنسى هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب المغرب لن يغادر مصر بعد انتهائه من منافسات أمم إفريقيا التى ستقام على الأراضى المصرية فى يونيو المقبل، رفقة منتخب أسود الأطلسى. التى ستقام على الأراضى المصرية فى يونيو المقبل، رفقة منتخب أسود الأطلسى. وقالت صحيفة المنتخب المغربية إن رينارد سيتولى تدريب بيراميدز عقب الانتهاء من منافسات أمم إفريقيا ، بعدما حسم الاتفاق مع تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية وراعى نادي بيراميدز.

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