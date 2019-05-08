رئيس اتحاد السباحة يهنئ فريق سباحة الأساتذة

قام المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للسباحة بتقديم التهنئة لفريق الماسترز ومجلس إدارة نادى الصيد على النتائج المتميزة التى حققها فريق سباحة الأساتذة. على النتائج المتميزة التى حققها فريق سباحة الأساتذة. وكان الفريق نجح في الحصول على المركز الثانى فى بطولة كأس العرب بإجمالى ١٥١ ميدالية والمركز الثالث فى بطولة تونس الدولية بإجمالى ١٠٦ ميدالية.

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