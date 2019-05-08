التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والأستاذ حسين لبيب مدير البطولة وروبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للوقوف على آخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.
أكد صبحي أن الاستعدادات تجري علي قدم وساق للعمل على تطوير الملاعب التي ستقام عليها البطولة من أجل الخروج بالمظهر اللائم لبطولة دولية عالمية ستقام علي أرض مصرية، كما طالب
أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد أن المنتخب المصري سيخوض منافسات قوية خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر أن يشارك في البطولة الأفريقية لكرة اليد في
فيما أعرب حسين لبيب مدير البطولة عن تفاؤله بالتجهيزات التي تتم للإعداد للبطولة سواء اللوجستية أو التنسيق الذي يتم مع الفنادق لاستضافة الفرق التي ستشارك في البطولة.
تقدم روبيرتوا جارسيا باروندو المدير الفني الجديد للمنتخب المصري بالتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقابلته في أول زيارة له لمصر، مؤكدا أن المنتخب المصري من المنتخبات القوية والذي ينافس في مختلف البطولات التي يشارك فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.