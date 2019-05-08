شاهد.. عادل المأمور: السبق الصحفي وراء انتشار شائعة وفاتي

أكد عادل المأمور حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أنه لا يعلم سبب الشائعة التي تم تداولها صباح اليوم الأربعاء حول وفاته.
وقال المأمور في تصريحات إذاعية "لا أعلم سبب الشائعة أو مصدرهاوفوجئت بعدد كبير من المكالمات التليفونية من أجل الإطمئنان على صحتي، بعد ما تم تداوله على السوشيال ميديا".
وواصل "من المفترض أن يتم تحري الدقة قبل
وأردف "عدد المكالمات التي تلقيتها اليوم انا وأبنائي كان كبير جدا، وأشكر الله إنني رأيت حب الناس لي".
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