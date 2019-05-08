انضمام ٦ لاعبات من سلة الصيد للمنتخب الوطني

استمرارا لتفوق نجمات الصيد فى البطولات المحلية استقر الجهاز الفني للمنتخب لكرة السلة على ضم 6 لاعبات من الصيد استعدادا للمشاركة على ضم 6 لاعبات من الصيد استعدادا للمشاركةفى البطولة الإفريقية تحت 16 سنة. وهم اللاعبات ملك أبواليزيد، فريدة البندارى، فريدة مسعد، رقية فاروق، لوجين سامى، فريدة تامر.

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