المستشارة الفنية للجمباز الإيقاعي تشارك في مؤتمر القيادة الرياضية النسائية

تشارك نهى عبدالوهاب المستشارة الفنية للجمباز الإيقاعى بنادى الجزيرة ورئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الوطنى مؤتمر القيادة الرياضية النسائية الذي نظمه الاتحاد الدولي للجمباز مؤخرا في مدينة سانتبيتر سبورج الروسية و حاضرت فيه المحاضرة الدولية الأولمبية جابريال مولر من سويسرا.
و يعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه الذي ينظمه الاتحاد الدولي بهدف إعداد القيادات الرياضية النسائية لشغل مناصب إدارية دولية هامة خاصة أن الاتحاد الدولي سيبدأ في إعطاء كوته للمرأة في المكتب التنفيذي بنسبة 30 %=.
وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد إختار 40 سيدة منهم 20 من أعضاء المكتب التنفيذي والمكتب الاستشاري للاتحاد الدولي بالإضافة إلى 20 سيدة تم ترشيحهم من قبل اتحاداتهم الوطنية ،تعد نهى عبدالوهاب هي أول مصرية و عربية و أفريقية تدخل في أروقة الاتحاد الدولي للجمباز عام 2008 خلال اجتماع فنلندا بفوزها بعضوية اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي.
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