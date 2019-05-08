نيفين صلاح تحصد ٦ ميداليات في البطولة العربية لسباحة الأساتذة

حصدت الدكتورة نيفين صلاح سباحة الجزيرة والمنتخب الوطنى 6 ميداليات بالبطولة العربية لسباحة ميداليات بالبطولة العربية لسباحةالأساتذة والتى اختتمت مؤخرا بتونس. وتوجت لاعبة نادي الجزيرة بخمسة ميداليات ذهبية وأخرى فضية.

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