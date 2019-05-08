وجه أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بعد المشاهد التاريخية التي شهدها ستاد أنفيلد عقب فوز ليفربول على شهدها ستاد أنفيلد عقب فوز ليفربول على برشلونة والصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية علىالتوالي. وقال شوبير إن مصر عاشت يومًا جميلًا فرحًا بتأهل ليفربول لافتًا إلى أن أصوات المصريين وفرحتهم بكل هدف لليفربول تشبه فرحتهم بفوز منتخب مصر، وكل هذا بسبب حبهم لمحمد صلاح.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مشاهد أمس التاريخية في ستاد أنفيلد.. شوبير يوجه رسالة لـ محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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