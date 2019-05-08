رياضة | الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي مع الفريق بعد مباراة سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مصير رمضان صبحي مع الفريق بعد مباراة سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي للجلوس مع رمضان صبحي ووكيله للحديث عن مستقبله وذلك بعد مباراة الأحمر المقبلة ضد سموحة في الدوري.

ويستضيف ملعب بتروسبورت مباراة الأهلي وسموحة في تمام الساعة العاشرة من مساء السبت المقبل في إطار منافسات مباريات الجولة الـ 32 من مسابقة الدوري.

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ويعقد عبد الحفيظ جلسة مع اللاعب ووكيله من أجل الاستفسار عن موقفه من البقاء مع الفريق وتجديد إعارته أو شرائه بشكل نهائي وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان رمضان صبحي قد انضم للعب في صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من هيدرسفيلد الانجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.