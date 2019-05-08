رياضة | سببان يُقربان ميسي من الرحيل عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سببان يُقربان ميسي من الرحيل عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة، لانتقادات حادة من جماهير البارسا عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الانجليزي.

وسقط برشلونة أمام ليفربول برباعية نظيفة في إياب دور نصف نهائي البطولة رغم أن البارسا كان متفوقاً في الذهاب بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب الكامب نو.

وكان ميسي قد وعد جماهير الكامب نو بأن لقب دوري الأبطال سيكون برشلونة هذا العام إلا أنه لم يفي بوعده وتلقى انتقادات وهجوم كبير من الجماهير فور وصول الفريق إلى أسبانيا بعد الوداع الأوروبي.

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وتلقى ليونيل ميسي العديد من الأهانات في مطار برشلونة من قبل مشجعي النادي، ليو لم يستطع حتي أن يتحرك حتي وصل بيبي كوستا، لأنه لم يتعود على مثل هذه الاهانات طوال فترته في برشلونة وذلك حسبما ذكرت الصحف الإسبانية.

وظهر ميسي بعد نهاية موقعة الأنفيلد متأثراً وحزيناً لذلك تحوم الشكوك حول استمرار ميسي مع البارسا، فهل سيكمل مسيرته مع الكتالونيين بعد إهانته في المطار أم سوف يسير على نهج كريستيانو رونالدو ويخوض تجربة جديدة خارج الليجا؟

وقدم ميسي مستوى مميز كالعادة مع البارسا متصدر الدوري الاسباني برصيد 83 نقطة حيث سجل الأرجنتيني 34 هدفاً وصنع 13 تمريرة حاسمة في هذه المسابقة.