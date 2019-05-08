رياضة | صدمة في الإسماعيلي.. نجم الفريق يطلب الرحيل في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في الإسماعيلي.. نجم الفريق يطلب الرحيل في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الناميبي بينسون شيلونجو مهاجم فريق الإسماعيلي، من إدارة الفريق الرحيل بعد نهاية الموسم الحالي.

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وأبدى "شيلونجو" رغبته في عدم تفعيل بند الشراء الموجود في عقد إعارته لفريق الإسماعيلي.

وشدد اللاعب الناميبي، أنه لا يشعر بالارتياح داخل صفوف الفريق، بسبب كثرة المشاكل التي يمر بها النادي من وقت لأخر، مضيفا أنه يرغب في الرحيل عن الإسماعيلي بمجرد انتهاء الموسم الكروي الحالي.