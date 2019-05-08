رياضة | وزير الرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يتابع استعدادات مصر لاستضافة كأس العالم لكرة اليد 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد والأستاذ حسين لبيب مدير البطولة وروبيرتو جارسيا باروندو المدير الفني الجديد لمنتخب مصر للوقوف على اخر الاستعدادات لاستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021.

أكد صبحي ان الاستعدادات تجري علي قدم وساق للعمل على تطوير الملاعب التي ستقام عليها البطولة من اجل الخروج بالمظهر اللائم لبطولة دولية عالمية ستقام علي ارض مصرية، كما طالب روبيرتو بالعمل من اول يوم لتلبية امال وطموحات الشعب المصري الذي يعشق كثيرا لعبة كرة اليد، مضيفا ان هدف مصر ان يكون المنتخب المصري بين أفضل 3 فرق في العالم.

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و أكد المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ان المنتخب المصري سيخوض منافسات قوية خلال الفترة المقبلة حيث من المقرر ان يشارك في البطولة الافريقية لكرة اليد في يناير المقبل، واولمبياد طوكيو 2020، يعقبها بطولة كأس العالم 2021، لذا تعتبر هذه البطولات احتكاكا قويا للاعبين للوقوف علي مدي استعداداتهم وجاهزيتهم ويتعرفوا علي المدير الفني الجديد وأسلوب اللعب.

فيما أعرب حسين لبيب مدير البطولة عن تفاؤله بالتجهيزات التي تتم للإعداد للبطولة سواء اللوجستية او التنسيق الذي يتم مع الفنادق لاستضافة الفرق التي ستشارك في البطولة.

تقدم روبيرتوا جارسيا باروندو المدير الفني الجديد للمنتخب المصري بالتحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمقابلته في اول زيارة له لمصر، مؤكدا ان المنتخب المصري من المنتخبات القوية والذي ينافس في مختلف البطولات التي يشارك فيها.