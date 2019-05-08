رياضة | زيدان يطالب ببقاء فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطالب ببقاء فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، موقف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد من بقاء فيديريكو فالفيردي مع الفريق الموسم المقبل.

ويرغب زيدان في إحداث تغييرات عدة على تشكيلة ريال مدريد وذلك بالتعاقد مع صفقات قوية بجانب مغادرة بعض اللاعبين عن صفوف الفريق.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الفرنسي زين الدين زيدان معجب للغاية باللاعب فالفيردي ويبد أنه سيكون ضمن خطته في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يريد منح فالفيردي الفرصة خصوصاً أنه يعتقد بأن اللاعب لديه مستقبل كبير وسيكون إضافة للملكي في الموسم الجديد.