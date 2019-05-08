رياضة | باولو كويلو يتغنى بمحمد صلاح بعد تأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باولو كويلو يتغنى بمحمد صلاح بعد تأهل ليفربول لنهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الكاتب العالمي البرازيلي باولو كويلو، اليوم الأربعاء، بنشر صورة للاعب الدولي المصري محمد صلاح.

ونشر كويلو صورة لصلاح عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا عليها بالـ"فائز".

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وكان ليفربول قد نجح في الفوز برباعية نظيفة على برشلونة الإسباني، ليتأهل للدور النهائي من دوري أبطال أوروبـا، وغاب صلاح، عن المباراة بسبب الإصابة، إلا إنه شارك زملاءه الاحتفال بالفوز عقب المباراة، وهى الصورة التي غرد بها كويلو.