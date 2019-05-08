رياضة | موعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.. ليفربول ينتظر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2019.. ليفربول ينتظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعطى نادي ليفربول درساً كروياً لمنافسه برشلونة وفاز بنتيجة 4-0 في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد الخسارة في العودة 3-0.

واستطاع ليفربول أن يعود بريمونتادا عظيمة أمام برشلونة على ملعب الآنفيلد وجاءت الرباعية عن طريق كلاً من؛ "أوريجي هدفين وفينالدوم هدفين".

وغاب محمد صلاح عن هذه المباراة بسبب إصابته بارتجاج بعد تدخله العتيف مع حارس نيوكاسل يونايتد بالمباراة الاي جمعت الطرفين بالدوري الانجليزي.

وتأهل نادي ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وسينتظر الفائز من لقاء توتنهام وأياكس أمستردام، فيما تقرر أن يقام النهائي في 1 يونيو القادم الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على ملعب أتلتيكو مدريد.