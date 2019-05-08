رياضة | هل يعود حسين الشحات للعين؟.. إدارة الزعيم تجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعود حسين الشحات للعين؟.. إدارة الزعيم تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عبيد حماد، عضو مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم، والمشرف العام على الفريق الأول، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن احتمالية عودة حسين الشحات لاعب الفريق السابق، والذي يتواجد حاليا بصفوف الأهلي المصري.

وقال حماد، في تصريحات صحفية، " حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات رسمية حول عودة حسين الشحات للفريق،".

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وتابع حماد:"هناك تواصل بالفعل من بعض الوكلاء لبحث إمكانية عودته".

وأكمل "المؤكد أن آلية اتخاذ قرار التعاقدات في النادي تستند على تقرير اللجنة الفنية للاحتراف، ورؤية المدرب، وحاليا النادي يدرس القرار الخاص بالاستقرار على المدرب، لأن الرؤية الفنية ستحدد احتياجات المرحلة بغض النظر عن اسم أو جنسية اللاعب".

وكان حسين الشحات قد نجح في تقديم مستوى رائع مع العين، قبل أن ينتقل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية لصفوف الأهلي.