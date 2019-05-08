اخبار الرياضه

رياضة | أول رد فعل من ميسي بعد توديع دوري أبطال أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من بعد توديع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، بعد خسارته المهينة أمام الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في إياب نصف دوري الأبطال.

وكانت مباراة الإياب بعد الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن مجموع المباراتين جعل برشلونة يودع البطولة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، أن ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني طلب من إدارة النادي بضرورة إقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا