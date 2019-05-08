رياضة | أول رد فعل من ميسي بعد توديع دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من ميسي بعد توديع دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء، بعد خسارته المهينة أمام ليفربول الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك في إياب نصف دوري الأبطال.

وكانت مباراة الإياب بعد الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثة أهداف نظيفة، إلا أن مجموع المباراتين جعل برشلونة يودع البطولة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، أن ليونيل ميسي أسطورة الفريق الكتالوني طلب من إدارة النادي بضرورة إقالة أرنستو فالفيردي المدير الفني للبرسا.