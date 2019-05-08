رياضة | خاص - نم نهضة بركان: الوصول للنهائي إنجاز رائع.. والزمالك يملك لاعبين رائعين مثل بوطيب وكهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - نم نهضة بركان: الوصول للنهائي إنجاز رائع.. والزمالك يملك لاعبين رائعين مثل بوطيب وكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"إنه إنجاز رائع ، نحن سعداء للغاية" بهذه الكلمات بدأ محمد عبدالله لاعب نادي نهضة بركان المغربي، حديثه لـ " الخليج 365 الرياضي" بعد التأهل لنهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية ومواجهة نادي الزمالك المصري.

وتحدث مهاجم الفريق، قائلا :" منذ البداية لنا في البطولة، وكنا متحمسين للغاية للذهاب إلى هذا الحد في البطولة وهذا ما يحدث الأن وسنلعب المباراة النهائية أمام الزمالك".

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وأضاف عبدالله، قائلا :"الزمالك نادي كبير وشهير ويتواجد معه لاعبين رائعين مثل خالد بوطيب وحميد حداد اللاعبين المغاربة الذي نعرفهم جيدا، وكهربا لاعب خط الوسط المميز والتونسي فرجاني ساسي هو لاعب جيد جدا".

وعن التأهل بعد ريمونتادا كبيرة على الصفاقسي التونسي في قبل نهائي البطولة، قال :"حول مباراة الصفاقسي الأخيرة، إنها مباراة شهدت ريمونتاد و عودة كبيرة و قوية من جانبنا ، لقد ركزنا كثيرًا خلال اللقاء لأننا نعرف أن لدينا الجودة اللازمة للقيام بذلك خاصة علي ملعبنا".