رياضة | "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام التقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس الزمالك بتوجيه إتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى السيد المستشار النائب العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

كما تضمن البلاغ اتهام المذكور بتحريض الجماهير واستغلال شعبية النادي الذي يترأس مجلس إدارته في ترويع وتهديد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه إتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.

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