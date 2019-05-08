رياضة | شاشات عملاقة لنقل مباريات أمم إفريقيا بنادي الشيخ زايد الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاشات عملاقة لنقل مباريات أمم إفريقيا بنادي الشيخ زايد الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فكرى الهواري رئيس مجلس إدارة نادى الشيخ زايد الرياضي، عزمه على تجهيز شاشات عرض عملاقة للجماهير المصرية، داخل النادي من أجل الحضور ومتابعة مباريات البطولة الأكبر في إفريقيا مع توفير كافة الخدمات للحضور.

وأضاف الهواري، أن تنظيم مصر لبطولة الأمم الافريقية 2019 يعيد الحياة للكرة المصرية، وعامل مهم في تنشيط السياحة، وتأكيد حالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر، وسبق لنا تنظيم أكبر بطولة للأمم الإفريقية عام 2006، من حيث الدقة، والتجهيزات الرائعة، والحضور الجماهيري المثالي.

وأوضح رئيس نادى الشيخ زايد، أن مصر على استعداد تام بكل بنيتها الأساسية وخبراتها الكبيرة لاستضافة البطولة، ومصر لديها أكثر من استاد رائع مؤهل لاستضافة تلك البطولة الغالية، وكل الشواهد تؤكد أن مصر قادرة على تنظيم بطولة متميزة. وألمح فكري، إلى أن البطولة سوف تكون نقطة تحول في تاريخ الكرة المصرية، خاصة أنها سوف تشهد ميلاد جديد لمدرجات ممتلئة بالآلاف وهو المشهد الذي غاب عن مصر منذ سنوات عديدة، وأفقد الكرة المصرية لذتها ومتعتها، وعودة الجماهير إلى الملاعب سوف تكون من أهم مكاسب البطولة. Advertisements وطالب الهواري، منتخب مصر بالفوز بالبطولة وسط الجماهير المصرية، مثلما حدث في بطولة 2006، لأن كل أنظار العالم ستتجه نحو هذه البطولة ومنتخب مصر الذي يضم محترفين في أفضل الأندية الأوروبية، وفى مقدمتهم محمد صلاح.

وكان قد حصلت مصر للمرة الخامسة في تاريخها، على شرف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية 2019، بعد منافسة مع جنوب أفريقيا التي حصل ملفها على صوت وحيد، من أصوات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف". واعتلت مصر عرش الدول الأفريقية في الأكثر تنظيما لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بواقع 5 مرات في تاريخ البطولة منذ انطلاقها لأول مرة عام 1957.

ونظمت مصر البطولة أعوام 1959 و1974 و1986 و2006 وأخيرا في عام 2019 بعد إعلان الاتحاد الأفريقي "كاف".

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