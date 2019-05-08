اخبار الرياضه

هل "ريمونتادا" ليفربول هي الأعظم بتاريخ كرة القدم؟

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

انت الان تتابع تفاصيل خبر هل "ريمونتادا" هي الأعظم بتاريخ كرة القدم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 06:50 مساءً - بصم نادي ليفربول الإنجليزي على "ريمونتادا" تاريخية أمام الإسباني في نصف نهائي مسابقة لكرة القدم، ليتساءل عشاق "الساحرة المستديرة": هل هي الأعظم بتاريخ "اللعبة الشعبية الأولى في العالم"؟

ويملك تاريخ كرة القدم كثيراً من الانتفاضات المذهلة، لتتأكد مقولة "لا مستحيل في عالم المستديرة"، وهو ما ذكره المدرب الألماني لـ"الريدز"، يورغن كلوب، بعد موقعة "أنفيلد".

"الخليج 365" يستعرض أبرز "الريمونتادات" التي شهدتها "أمجد الكؤوس الأوروبية"، في المواسم القليلة الماضية.

نسخة 2000، فاز الإنجليزي على برشلونة الإسباني ذهاباً (3-1) في ربع النهائي، لكن العملاق الكتالوني حقق انتصاراً ساحقاً في الإياب على ملعب "كامب نو" (5-1)، ليعبر إلى نصف نهائي الأبطال بنتيجة (6-4) بمجموع المباراتين.

برشلونة 2000

نسخة 2004: تغلّب ميلان الإيطالي على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني (4-1)، لكن الأخير أحدث مفاجأة مدوية بفوزه على الفريق الإيطالي، الذي كان يُعتبر الأقوى في أوروبا، برباعية نظيفة إياباً، لينتزع تأهله إلى نهائي البطولة القارية.

لاكورونيا ميلان

نسخة 2005: حصد ليفربول لقب دوري الأبطال بعدما قلب تأخره في الشوط الأول أمام ميلان بثلاثية نظيفة إلى تعادل (3-3) في الشوط الثاني، ومن ثم حسم اللقاء بركلات الترجيح.

ليفربول ميلان

Advertisements

نسخة 2012: تشيلسي يحوّل تأخره أمام نابولي بإيطاليا (1-3)، إلى فوز عريض إياباً في لندن (4-1)، لينتزع بطاقة العبور إلى ربع النهائي بنتيجة (5-4) بمجموع المباراتين، في طريقه نحو التتويج باللقب القاري.

تشيلسي 2012

نسخة 2017: سان جيرمان الفرنسي يحقق فوزاً كاسحاً على ضيفه برشلونة (4-0)، لكن الأخير يبصم على انتفاضة تاريخية، محققاً فوزاً بنتيجة (6-1)، منها 3 أهداف في اللحظات الأخيرة من عُمر اللقاء، ليعبر البارسا لدور الثمانية.

برشلونة 2017

نسخة 2018: برشلونة ضحية "ريمونتادا"؛ فبعد فوزه على ضيفه روما الإيطالي ذهاباً (4-1)، انتفض الأخير وفاز إياباً (0-3)، ليتأهل فريق العاصمة إلى "المربع الذهبي" القاري.

روما 2018

نسخة 2019: سان جيرمان يفوز في ملعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بثنائية نظيفة، لكن "الشياطين الحُمر" انتفضوا إياباً وحققوا فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمنوا التأهل لربع النهائي.

يونايتد 2019

نسخة 2019: برشلونة ضحية جديدة لـ"ريمونتادا" مذهلة على يد ليفربول؛ إذ خسر إياباً (0-4) بعد الفوز ذهاباً في ملعب "كامب نو" بثلاثية نظيفة.

ليفربول 2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل "ريمونتادا" ليفربول هي الأعظم بتاريخ كرة القدم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا