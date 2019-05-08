انت الان تتابع تفاصيل خبر هل "ريمونتادا" ليفربول هي الأعظم بتاريخ كرة القدم؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 8 مايو 2019 06:50 مساءً - بصم نادي ليفربول الإنجليزي على "ريمونتادا" تاريخية أمام برشلونة الإسباني في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتساءل عشاق "الساحرة المستديرة": هل هي الأعظم بتاريخ "اللعبة الشعبية الأولى في العالم"؟

ويملك تاريخ كرة القدم كثيراً من الانتفاضات المذهلة، لتتأكد مقولة "لا مستحيل في عالم المستديرة"، وهو ما ذكره المدرب الألماني لـ"الريدز"، يورغن كلوب، بعد موقعة "أنفيلد".

"الخليج 365" يستعرض أبرز "الريمونتادات" التي شهدتها "أمجد الكؤوس الأوروبية"، في المواسم القليلة الماضية.

نسخة 2000، فاز تشيلسي الإنجليزي على برشلونة الإسباني ذهاباً (3-1) في ربع النهائي، لكن العملاق الكتالوني حقق انتصاراً ساحقاً في الإياب على ملعب "كامب نو" (5-1)، ليعبر إلى نصف نهائي الأبطال بنتيجة (6-4) بمجموع المباراتين.

نسخة 2004: تغلّب ميلان الإيطالي على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني (4-1)، لكن الأخير أحدث مفاجأة مدوية بفوزه على الفريق الإيطالي، الذي كان يُعتبر الأقوى في أوروبا، برباعية نظيفة إياباً، لينتزع تأهله إلى نهائي البطولة القارية.

نسخة 2005: حصد ليفربول لقب دوري الأبطال بعدما قلب تأخره في الشوط الأول أمام ميلان بثلاثية نظيفة إلى تعادل (3-3) في الشوط الثاني، ومن ثم حسم اللقاء بركلات الترجيح.

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نسخة 2012: تشيلسي يحوّل تأخره أمام نابولي بإيطاليا (1-3)، إلى فوز عريض إياباً في لندن (4-1)، لينتزع بطاقة العبور إلى ربع النهائي بنتيجة (5-4) بمجموع المباراتين، في طريقه نحو التتويج باللقب القاري.

نسخة 2017: سان جيرمان الفرنسي يحقق فوزاً كاسحاً على ضيفه برشلونة (4-0)، لكن الأخير يبصم على انتفاضة تاريخية، محققاً فوزاً بنتيجة (6-1)، منها 3 أهداف في اللحظات الأخيرة من عُمر اللقاء، ليعبر البارسا لدور الثمانية.

نسخة 2018: برشلونة ضحية "ريمونتادا"؛ فبعد فوزه على ضيفه روما الإيطالي ذهاباً (4-1)، انتفض الأخير وفاز إياباً (0-3)، ليتأهل فريق العاصمة إلى "المربع الذهبي" القاري.

نسخة 2019: سان جيرمان يفوز في ملعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بثنائية نظيفة، لكن "الشياطين الحُمر" انتفضوا إياباً وحققوا فوزاً بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليضمنوا التأهل لربع النهائي.

نسخة 2019: برشلونة ضحية جديدة لـ"ريمونتادا" مذهلة على يد ليفربول؛ إذ خسر إياباً (0-4) بعد الفوز ذهاباً في ملعب "كامب نو" بثلاثية نظيفة.