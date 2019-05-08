صدمة محتملة لتياجو سيلفا قبل كوبا أمريكا

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي، نجاح الجراحة التي أجراها قائد الفريق، تياجو سيلفا، في الركبة اليمنى.

وغرد النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أجرى سيلفا جراحة بالمنظار على ركبته اليمنى يوم الإثنين، وتمت بنجاح، ويبدأ اليوم الأربعاء برنامجه العلاجي".

وأصيب سيلفا خلال مباراة فريقه ضد ليل، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة 5-1 يوم 14 أبريل الماضي.

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ونقلت صحيفة "لو باريزيان" عن محطة "راديو مونت كارلو" أن المدافع البرازيلي سيغيب عن الملاعب عدة أسابيع، ما يهدد مشاركته في بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بلاده خلال الفترة من 14 يونيو إلى 7 يوليو المقبل.

وذكرت "مونت كارلو" أن سيلفا يحتاج فترة راحة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وغاب تياجو سيلفا عن باريس سان جيرمان في 5 مباريات منذ تعرضه لهذه الإصابة، ليحمل مواطنه ماركينيوس شارة قيادة الفريق الباريسي.