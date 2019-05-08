الاتحاد السعودي لكرة اليد يعقد ورشة عمل مع الأندية والمهتمين باللعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يعقد الاتحاد السعودي لكرة اليد ورشة عمل مع جميع إداري ومدربي أندية بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز وأندية بطولة دوري الدرجة الأولى وأندية بطولتي الدوري الممتاز للشباب والناشئين، بالإضافة إلى المدربين الوطنيين والإعلاميين والمهتمين باللعبة في 15 من رمضان وذلك في نادي الصفا بالمنطقة الشرقية .

وتتناول الورشة الإيجابيات والسلبيات على نظام المسابقات المحلية المعمول به خلال الموسم الرياضي 1439 / 1440هـ ، إلى جانب طريقة تنظيم مسابقات الاتحاد للموسم الرياضي القادم 1440 / 1441هـ، بما يتناسب مع لائحة النشاط للألعاب الرياضية.