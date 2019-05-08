شكرا لقرائتكم ضرائب الخصومات الشهرية تثير أزمة بين لاعبى الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يزال قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، الخاص بخصم 10% من قيمة عقود اللاعبين علي خلفية توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا يلقى بظلاله داخل أروقة القلعة الحمراء وبالتحديد داخل غرفة ملابس فريق الكرة. وبدأ مسئولو الأهلي بتفعيل القرار بداية من نهاية شهر إبريل الماضي حيث تم خصم 10% من راتب كل لاعب بالفعل. وعلم "الخليج 365" أن هناك حالة غضب بين اللاعبين ليس فقط بسبب قيمة الخصم ولكن بسبب تحميلهم قيمة الضرائب في الخصم وهو ما أعترض عليه اللاعبين وقاموا بنقله لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والذي أبلغهم من جهته أن قرار تحملهم الضرائب نهائى ولا رجعه فيه.

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