شكرا لقرائتكم كريم شحاتة يطالب بمشاركة عماد السيد بصفة أساسية أمام دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامي كريم شحاتة بمشاركة عماد السيد بشكل أساسي مع الزمالك بمباراة وادي دجلة المقرر لها غدا الخميس ضمن مؤجلات مسابقة الدوري الممتاز. Advertisements وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « لابد من تجهيز عماد السيد لنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان من خلال مشاركته أمام وادي دجلة» . ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان 19 مايو الجاري في ذهاب نهائي الكونفدرالية ويغيب جنش حارس الزمالك الأساسي بسبب طرده أمام النجم الساحلي في نصف نهائي الكونفدرالية.

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