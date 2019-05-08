أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 8 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المقاصة ينافس سموحة على ضم "محارب" الأهلى فى الصيف، الأهلى يرفض مناقشة عروض رحيل على معلول.

- المقاصة ينافس سموحة على ضم "محارب" الأهلى فى الصيف

دخل نادى مصر المقاصة فى مفاوضات مع إسلام محارب لاعب الأهلى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الفيومى.

- الإسماعيلى يقرر شكوى سيدومير للفيفا بعد انقطاعه عن التدريبات

فى مفاجأة من العيار الثقيل كشف مصدر مسئول داخل النادى الإسماعيلى بدء إدارة ناديه فى اتخاذ خطوات فعلية لشكوى البلجيكى سيدومير المدير الفنى للفريق لدى الاتحاد الدولى الفيفا، بسبب انقطاعه عن التدريبات وتخلفه عن حضور التحقيق من قبل مجلس إدارة الدراويش برئاسة إبراهيم عثمان.

- أنطوى يجهز عرضا إماراتيا للرحيل عن المقاصة نهاية الموسم

يجهز الغانى جون أنطوى مهاجم مصر المقاصة عرضا من أحد الأندية الإماراتية لعرضه على مجلس إدارة ناديه للرحيل عن الفريق الفيومى نهاية الموسم الجارى، بسبب رغبة اللاعب فى اللعب لناد جديد بعدما شارك مع المقاصة لمدة 3 سنوات.

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- الأهلى يكشف موقف الشحات والشيخ من المشاركة فى المباريات

أكد الجهاز الفنى للأهلى جاهزية حسين الشحات لاعب الفريق للمباريات بعدما خضع لبرنامج استشفائى أمس مع مجموعة اللاعبين، الذين شاركوا فى مباراة النجوم التى أقيمت مساء الأحد الماضى.

- اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 50 ألف مشجع فى نهائى الكونفدرالية

بدأ اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، تحركاته واتصالاته مع الجهات الأمنية للترتيب لمباراة إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية التى تجمع بين الزمالك بطل مصر ونهضة بركان المغربى، والمقرر إقامتها مساء يوم 26 مايو الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

- الأهلى يرفض مناقشة عروض رحيل على معلول

رفض مسئولو النادى الأهلى مجرد النظر فى عروض رحيل التونسى على معلول نجم الفريق، والتى بدأت تنهال على اللاعب قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

- الزمالك يعرض على المقاصة المُعارين والراحلين مقابل "أنطوى"

قرر مسئولو نادى الزمالك عرض قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد وعددا من اللاعبين المُعارين على مسئولى مصر المقاصة، وذلك دعماً للفريق الفيومى ضمن المفاوضات التى ستشهدها الفترة المقبلة بشأن انتقال الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق الفيومى فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة إلى القلعة البيضاء.