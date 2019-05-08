شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة .. ضرائب الخصومات الشهرية تثير أزمة بين لاعبى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يزال قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، الخاص بخصم 10% من قيمة عقود اللاعبين علي خلفية توديع بطولة دوري أبطال أفريقيا يلقى بظلاله داخل أروقة القلعة الحمراء وبالتحديد داخل غرفة ملابس فريق الكرة.

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