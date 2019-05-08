شكرا لقرائتكم خبر عن الفيديو سلاح جروس فى الزمالك لسد ثغرات وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك على مشاهدة مباريات لوادى دجلة بالفيديو، لشرح نقاط القوة والضعف لدى الفريق الدجلاوى قبل مواجهته غدا الخميس فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 بالدورى الممتاز.

يأتى ذلك فى ظل سعى المدير الفنى للأبيض فى سد ثغرات فريق دجلة من أجل استعادة الانتصارات للزحف إلى القمة مرة أخرى.

وجدير بالذكر أن الزمالك يتواجد حتى الآن فى المركز الثالث فى جدول الدورى برصيد 60 نقطة، بعد الأهلى المتصدر بـ67 نقطة، بينما يأتى بيراميدز فى الوصافة برصيد 65 نقطة.