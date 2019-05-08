سوبر كورة.. الزمالك يؤجل والاتحاد يحسم أولى صفقاته بضم شبيه أحمد فتحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو نادى الاتحاد السكندرى فى الحصول على توقيع ظهير أيمن نادى الفيوم والذى يشبهونه فى مجموعة الصعيد بدورى القسم الثانى بنجم النادى الأهلى والمنتخب الوطنى أحمد فتحى لما يمتلكه اللاعب البالغ من العمر 22 عاما من مهارات وإمكانيات فنية رغم عرضه على نادى الزمالك الذى طلب تأجيل حسم الصفقة لحين خوض نهائى الكونفدرالية.

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