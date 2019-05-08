شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام فى ثانى حلقات "الكورة فى ملعبك" بسوبر كورة: اتهنا كتير وكفاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد الثعلب الصغير حازم إمام ضيفا على ثانى حلقات برنامج "الكورة فى ملعبك"، للحديث عن الجانب الآخر من حياته، والذى لا يقل توهجاً عن جانب كرة القدم فى حياة إمبراطور الكرة المصرية، والذى نرصد منه بعض الملامح.

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