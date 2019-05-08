جروس يعد أيمن حفنى بالعودة للظهور مع الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، مع أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، وطالبه ببذل قصارى جهده خلال التدريبات الجماعية، تمهيدًا للمشاركة فى المباريات الرسمية.
ووعد جروس أيمن حفنى بالعودة للظهور مع الزمالك فى المباريات المقبلة، مؤكدًا إنه سيكون فى حاجة كبيرة لخدماته، خاصة فى ظل ضغط المباريات الذى سيشهده الفريق بعد التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية لمواجهة نهضة بركان المغربى، بخلاف انشغاله بالمنافسة على بطولة الدورى.
ويستعد الزمالك لمواجهة وادى دجلة، فى العاشرة مساء غدًا الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
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