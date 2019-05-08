شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة يطالب بمشاركة عماد السيد أمام وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الإعلامى كريم شحاتة بمشاركة عماد السيد بشكل أساسى مع الزمالك بمباراة وادى دجلة المقرر لها غدا الخميس ضمن مؤجلات مسابقة الدورى الممتاز. وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « لابد من تجهيز عماد السيد لنهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان من خلال مشاركته أمام وادى دجلة». Advertisements ويلتقى الزمالك مع نهضة بركان 19 مايو الجارى فى ذهاب نهائى الكونفدرالية ويغيب جنش حارس الزمالك الأساسى بسبب طرده أمام النجم الساحلى فى نصف نهائى الكونفدرالية.

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